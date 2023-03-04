هل مباني السعودية معرضة لخطر الزلازل؟ .. خبير يكشف الأمر

كشف المهندس عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن مدى جاهزية المباني في المملكة لمقاومة الزلازل، موضحًا أن كود البناء السعودي الذي تم تطبيقه في عام 2021 على جميع المباني ساهم في رفع كفاءة المباني الحديثة بشكل غير عادي.

وأشار “الجند” خلال تصريحات، إلى أنه صُدِر تعميم أيضًا بشأن أخذ موضوع الزلازل في الاعتبار خلال تصميم المباني وهذا مهم وجيد.

ولفت إلى أن المباني التي تم إنشاؤها قبل تعميم "كود البناء"، قد اعتمدت على الاجتهادات الشخصية من المقاول والمالك ومستبعد فيها الجانب الهندسي ولم يؤخذ موضوع الزلازل في الاعتبار يعتبر أن هذه المنازل، غير مطابقة لمقاومة الزلازل، ويجب مراجعتها من قبل الجهات المختصة.

واستطرد أن المكاتب الهندسية هي الجهة المسؤولة عن تصميم المباني وليس المقاول لكون المقاول مسئولاً عن التنفيذ فقط أما التصاميم والإشراف فترجع للمكتب الهندسي.

وكانت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أوضحت أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية التي ضربت تركيا في 6 فبراير، بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك لبعد المسافة بين موقع الزلزال والحدود السعودية، وتتجاوز أكثر من 1000 كيلومتر.