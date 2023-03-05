عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة عدادات المياه في القاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، بعد أن تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين  "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما عداد الميـــاه المُستولى عليه، الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات .

كما أضافا بإرتكاب عدد (6) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) تم ضبطه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الساحل حبس شخصين حبس تشكيل عصابى سرقة عدادات المياه عدادات المياه سرقة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

موضوعات متعلقة

غزّه في قلبه .. العربي خلّص على صلاح غدر في إمبابة |فيديو

بتقبض بالدولار.. إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» للمحاكمة بتهمة نشر الفسق والفجور

فاكرينه غني.. تفاصيل اختطاف صاحب شركة وطلب 5 ملايين جنيه فدية

حبس شخص لإتجاره في المواد المخدرة والنقد الأجنبي بالقاهرة

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقة المواطنين بالقاهرة

حبس نصاب أقنع المواطنين بقدرته على تخفيض المخالفات المرورية

سقوط عصابة سرقة عدادات الكهرباء من داخل العقارات بالدرب الأحمر في القاهرة

حبس عاطل تخصص في سرقة قطع غيار السيارات بالقاهرة

ترشيحاتنا

الصين.. زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

سعر الذهب اليوم 5-3-2023

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

مريضة نفسيا.. أهالي الحرجة بسوهاج يشعلون فيسبوك بعد غياب نجلتهم

دخل في غيبوبة.. زوجة ضحية عضة كلب البيتبول تكشف تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ