حبس عصابة سرقة عدادات المياه في القاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك"، بعد أن تبلغ لقسم شرطة الساحل من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة عداد المياه الخاص به من محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة تم إستهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما عداد الميـــاه المُستولى عليه، الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات .

كما أضافا بإرتكاب عدد (6) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المٌستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) تم ضبطه.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.