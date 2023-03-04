رابطة الأندية تكشف مصير تأجيل مباراة الأهلي أمام المقاولون بالدوري

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة مصير تأجيل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي المارد الأحمر بنظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل 7 مارس في بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يواجه صن داونز يوم السبت 11 مارس بدوري ابطال افريقيا.

ونشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة وعلقت عليها: “الأهلي سيواجه المقاولون العرب، في الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17، على ستاد “الأهلي وي السلام.