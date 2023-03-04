تركيا .. حصيلة ضحايا الزلازل الهائلة وصلت الشهر الماضي لـ 45968 شخصاً

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يوم السبت إن عدد القتلى في تركيا جراء الزلازل الهائلة التي وقعت الشهر الماضي وصل إلى 45968.

وفي حديثه في مدينة أنطاكيا الجنوبية التي دمرتها الزلازل ، قال صويلو إن 4267 من القتلى في تركيا هم مواطنون سوريون.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ، الذي زار تركيا وحلّق فوق المنطقة التي ضربها الزلزال بطائرة هليكوبتر ، أن واشنطن زادت مساعدات الزلزال لتركيا وسوريا من 85 مليون دولار إلى 185 مليون دولار. هذا يصل إلى 7.40 دولار فقط لكل من 25 مليون شخص تضرروا من الزلازل.