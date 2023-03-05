بلاش ناخد حقنة هتلر.. نيفين منصور تحذر المواطنين

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أمر خطير تسبب فى وفاة عدد من المواطنين، في عدة محافظات، بسبب حصولهم على حقنة هتلر.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج ”من أول وجديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم”، أن تلك الحقنة تتسبب فى مضاعفات وينتج عنها وفاة.

ولفتت إلى أنه رغم تحذيرات نقابة الصيادلة من قيام الصيدلي بحقن المريض بالصيدلية، لكان البعض لا يلتزم، ويعرض نفسه للمشكلات القانونية.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة حذرت من حقنة هتلر، وعلى المواطنين توخي الحذر وعدم الحصول على تلك الحقنة المميتة.