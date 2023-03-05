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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي : مباراة القطن سهلة.. وتراجع مستوى أفشة طبيعي

اسامه عرابي
اسامه عرابي

أعرب أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفارس الأحمر على حساب القطن الكاميروني، مساء السبت بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أسامة عرابي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،إن مباراة القطن كانت سهلة للنادي الأهلي، لفارق الإمكانيات بين الفريقين.

وتابع أسامة عرابي، إن الهدف المبكر الذي سجله محمد شريف، سهل من مهمة الأهلي في المباراة، مضيفا إن طاهر محمد، صنع الهدف الأول للأهلي بشكل جيد ومحمد شريف نجح في إنهاء الكرة في الشباك.

وتابع :" الأهلي تمسك بحظوظه في التأهل للدور ربع النهائي بفوز ثمين، والأهم حاليا هو التركيز في لقاء صن داونز المقبل، خاصة وأن الهزيمة في تلك المباراة ستقلل من فرص الفريق الأحمر".

وواصل :" حسين الشحات في آخر 10 مباريات من أفضل لاعبي الأهلي، ولكنه للأسف سيغيب عن الفريق في الفترة المقبلة، وتراجع مستوى أفشة طبيعي وأمر موجود في كرة القدم والأهلي يحتاج جميع اللاعبين".

وشدد قائلا :" كل فرق العالم معرضة لأن تمر بمرحلة هبوط في المستوى".

وإختتم أسامه عرابي تصريحاته" اتوقع أن يتخذ كولر قرارا بإراحة بعض من اللاعبين الأساسيين فى مباراة المقاولون العرب  ويوازن بين الأساسيين والبدلاء،  والتونسي علي معلول يحتاج إلى راحة، والمرحلة الحالية الأهم فيها هو مباراة صن داونز، لأننا نحتاج تجميع النقاط في دوري الابطال، لكن في الدوري الوضع المختلف فالكل يفقد نقاط.".

https://www.youtube.com/watch?v=ap0Hi52fSRM
https://www.youtube.com/watch?v=M5eNXM8a7iA

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