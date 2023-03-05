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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الرحمن نادر يعلن مشاركته مع منتخب مصر بكأس العالم للسلة |فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن عبد الرحمن نادر ، لاعب نادي فيليكس صنز الأمريكي السابق، مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم لكرة السلة.

وقال عبد الرحمن نادر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" أكافح بشكل كبير للعودة للملاعب وقضيت أكثر من شهر في التأهيل من الإصابة ".

وتابع :" أتدرب خلال الفترة الماضية بشكل منفرد لأكون جاهزًا للانضمام لمنتخب مصر، وكرة السلة في مصر تتطور بشكل سريع وسعيد بتأهل المنتخب لكأس العالم".

وأضاف : "روي رانا مدير فني عظيم وسيكون شكل المنتخب المصري معه جيدا في كأس العالم، وبنسبة 100% سأشارك مع منتخب مصر في كأس العالم".

السلة كأس العالم منتخب مصر

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