عبد الرحمن نادر يعلن مشاركته مع منتخب مصر بكأس العالم للسلة |فيديو

أعلن عبد الرحمن نادر ، لاعب نادي فيليكس صنز الأمريكي السابق، مشاركته مع منتخب مصر ببطولة كأس العالم لكرة السلة.



وقال عبد الرحمن نادر، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" أكافح بشكل كبير للعودة للملاعب وقضيت أكثر من شهر في التأهيل من الإصابة ".

وتابع :" أتدرب خلال الفترة الماضية بشكل منفرد لأكون جاهزًا للانضمام لمنتخب مصر، وكرة السلة في مصر تتطور بشكل سريع وسعيد بتأهل المنتخب لكأس العالم".

وأضاف : "روي رانا مدير فني عظيم وسيكون شكل المنتخب المصري معه جيدا في كأس العالم، وبنسبة 100% سأشارك مع منتخب مصر في كأس العالم".