أسامة عرابي: أداء الأهلي أمام القطن لم يكن الأفضل ولابد من إراحة معلول

تحدث أسامة عرابي، نجم النادى الأهلى الأسبق عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء على حساب القطن الكاميروني بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

وقال أسامة عرابي، عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: الأداء لم يكن الأفضل والقندوسي قدم مباراة جيدة ومع اندماجه أكثر مع الفريق سيظهر بمستوى أفضل وأفضل.

وتابع " من وجهة نظري بالمستوى الحالي، على كولر أن يبدأ بمجدى أفشة لكن حسب المباريات ، وخاصة أنه توجد مواجهات أفشة يكون هو الأفيد وفي مباريات القندوسي يكون أفيد، والنادى الأهلى يخوض مباريات كثيرة وبالتالى قهو يحتاج إلى جاهزية كل لاعبيه.

وأشار إلى أن حسين الشحات في آخر 10 مباريات من أفضل اللاعبين في الفريق، رغم تراجع مستواه في فترة ما، وافشة حقق الفوز للأهلي في أكثر من مناسبة من قبل.

واختتم أسامة عرابي تصريحاته "أتوقع أن يتخذ كولر قرارا بإراحة بعض من اللاعبين الأساسيين فى مباراة المقاولون العرب، ويوازن بين الأساسيين والبدلاء، والتونسي علي معلول يحتاج إلى راحة، والمرحلة الحالية الأهم فيها هو مباراة صن داونز، لأننا نحتاج تجميع النقاط في دوري الأبطال، لكن في الدوري الوضع المختلف فالكل يفقد نقاط.