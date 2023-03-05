نائبة وزير الدفاع الأمريكي: التصعيد يعيق الأمن والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول، إن التصعيد يعيق الأمن والاستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشجع على التعاون الأمني واستئناف الحوار بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضافت سترول، خلال مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن أمريكا ترى أن حل الدولتين يبقى المنصة الأفضل لتعايش الشعبين بكرامة وسلامة، "وأي تصعيد يبعدنا عن حل الدولتين نعتبره مؤذيا".

وحول القلق الأمريكي بشأن التقارب الروسي ـــ الإيراني عسكريا، أعربت سترول بشدة عن قلقها من زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي وانعكاساته على الشرق الأوسط، موضحة أن هناك الكثير من النشاطات الإيرانية المزعزعة للاستقرار التي تهدد شركاء أمريكا في المنطقة.. قائلة "نعزز من دفاعات شركائنا في الشرق الأوسط ليكونوا جاهزين".

وشددت على أن الخيارات العسكرية في مواجهة إيران دائما على الطاولة وجاهزة فى حال طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك، معتبرة أن الدبلوماسية هي العمل المفضل في وضع حد لطموحات إيران النووية.

وعن الشراكة السعودية الأمريكية، قالت إن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية على أكثر من مستوى.