صحف القاهرة: المالية تبدأ إجراءات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحسين الأجور والمعاشات

150 مليار جنيه تكلفة

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، تصريحات وزير المالية، بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بحزمة تحسين الأجور والمعاشات.

تحت عنوان “150 مليار جنيه تكلفة حزمة تحسين الأجور والمعاشات بعد إضافة العلاوة الدورية والحافز الإضافي”، نقلت صحيفة الجمهورية، عن الدكتور محمد معيط وزير المالية تأكيده، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارا من أبريل المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير أوضح، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، وأنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و 7 آلاف جنيه لحملة الدكتوراة.

وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه.. مشيرا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيها و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيها، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولي و 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وسياسيا، وتحت عنوان “السيسى يهنئ نيجيريا بإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية”، قالت صحيفة الأهرام، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بأخلص التهانى لشعب وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية، التى تمثل خطوة مهمة فى مسار ترسيخ دعائم الديمقراطية فى دولة نيجيريا الشقيقة.

كما تقدم الرئيس بتهنئة قلبية لأخيه بولا أحمد تينوبو، الرئيس المُنتخب لجمهورية نيجيريا الاتحادية، متمنيا له التوفيق، ولشعب نيجيريا الشقيق دوام التقدم والإزدهار، ومتطلعا لمواصلة العمل المشترك بين البلدين، بما يلبى تطلعات شعبيهما نحو التنمية الشاملة، وتطلعات قارتنا الإفريقية نحو المزيد من الاستقرار والرخاء.

وخارجيا، وتحت عنوان/ بيان أوروبى مشترك يندد بعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين/، قالت صحيفة/الأهرام/، فى بيان أوروبى مشترك أمس، أعربت كل من دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف فى الضفة الغربية، وأدانت عنف المستوطنين العشوائى ضد الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأوروبية حضت الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير للمضى قدما فى بناء أكثر من 7000 وحدة بناء استيطانية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

واجتماعيا، وتحت عنوان/ تأمين الاحتياجات الغذائية لــ"الأولى بالرعاية".. خلال رمضان/ نقلت صحيفة/الجمهورية/ عن مدير المركز الإعلامى لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى عصام عبدالرحمن تأكيده، أن تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية لها اهتمام خاص للتحالف الوطنى مع دخول شهر رمضان المبارك بكل مؤسساته.

وقال إن التحالف يستعد لاطلاق أكبر حملة من نوعها لتأمين الاحتياجات الغذائية لأكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية والتي تستهدف؛ 4 ملايين أسرة مصرية من خلال توزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية.

وأوضح أن التحالف يعتمد على قاعدة بيانات شفافة ومرنة وصادقة حتى يتم التوزيع بعدالة اجتماعية، كما يعتمد على فريق يضم عددا كبيرا من الشباب المتطوعين في أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن التحالف الوطني يعمل خلال شهر رمضان على كل محاور عمله الأساسية ويتم تنفيذها على مدار الساعة سواء التمكين الاقتصادى أو النشاط الطبي.

واقتصاديا، وتحت عنوان/ "الصندوق السيادي" يبدأ الاستثمار في " المشروعات الخضراء" مع شركات عالمية/، ذكرت صحيفة/المصري اليوم/ أن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أعلنت إنشاء الصندوق مشروعات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، فضلا عن مشروعات تحلية المياة، مشيرة إلى أن الصندوق باعتباره الذراع الاستثمارية للحكومة يدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة، أمس مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة؛ لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر.

وأكدت هالة السعيد، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات الطاقة المتجددة وتتطلع إلى تحول الاقتصاد نحو المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 22/ 2023 تستهدف الوصول إلى نسبة 40% من المشروعات بها كمشروعات خضراء، على أن تزيد تلك النسبة إلى 50% بنهاية 24/ 2025.

