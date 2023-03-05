70 مليوناً.. تعليق قوي من إبراهيم سعيد على راتب سامسون أكنيولا مع الزمالك

علق إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق، على العقد المُسرب الخاص بالبنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك، واصفًا إياه بالمُبالغ فيه.

وتابع سعيد في تصريحات تليفزيونية، "الرقم الموجود في عقد اللاعب كبير للغاية، ولا يستحق جزء منه خاصةً أنه لم يقدم أي شيء للنادي منذ وصوله، وكان من الأفضل التعاقد مع لاعب من الدوري الفرنسي بنفس الرقم، ولا بد من تطبيق نظام المعايشة".

وأضاف إبراهيم سعيد: "وكلاء اللاعبين هم المتسبب في وصول تلك المبالغ الباهظة في الكرة المصرية، ولا يمكن الاعتماد على مقاطع الفيديو فقط، ولو أنا لاعب في الوقت الحالي سعري سوف يصل إلى 4 ملايين يورو وراتبي سيكون 70 مليون جنيه في الموسم".