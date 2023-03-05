الداخلية العراقية تؤكد ضرورة التعاون مع دول الجوار للحد من تسلل الإرهابيين

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا، اليوم /الأحد/ على ضرورة التعاون إقليميا مع دول الجوار للحد من تسلل الإرهابيين عبر تبادل المعلومات.

وقال اللواء خالد المحنا ، في تصريح خاص لقناة " العراقية الإخبارية "، إن وزير الداخلية العراقي قام بزيارة للمملكة العربية السعودية تم التوقيع خلالها على مذكرة تفاهم أمني اشتملت على العديد من الاتفاقيات لتبادل الخبرات والمعلومات ،وتدعيم المديريات ذات الطبيعة الفنية كمديرية الأدلة الجنائية ومديرية مكافحة المخدرات.

وأضاف أن الداخلية العراقية اتخذت عدة إجراءات لتأمين حدودها وتحصينها بالتعاون مع دول الجوار للحد من تسلل الإرهابيين عبر تبادل المعلومات وتوقيع مذكرات تعاون مع تلك الدول.