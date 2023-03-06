صحة الشيوخ تناقش سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية .. اليوم

تناقش لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور على مهران، خلال اجتماعاتها اليوم الأثنين ، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محي حافظ عضو اللجنة.

وتستكمل اللجنة أيضا اجتماعاتها غدا الثلاثاء لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محي حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية .

وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي الحكومة.