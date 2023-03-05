وكيل وزارة الصحة يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التطوير بمستشفى الصدر والحميات بمطروح

اجتمع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح و اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال التطوير بمستشفى الصدر والحميات بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح،.

حيث وجه الدكتور مبروك للجنة بمتابعة ، أعمال التطوير والتأسيس لأعمال التطوير، والوقوف على معدلات التنفيذ والاطمئنان إلى كونها تسير وفق البرنامج الزمني المقرر، وكذلك العمل على إزالة أية معوقات قد تستجد.

وشدد سالم على الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاعتماد وسياسات مكافحة العدوى خلال التنفيذ لتأهيل المنشآت الصحية وضمان مطابقتها للمعايير وجاهزيتها حال الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا للجدول الزمنى الموضوع،