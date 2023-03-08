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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة تتجاهلها الكثير من النساء تقلل خطر الإصابة بالسرطان

صدى البلد

 يُعد الأناناس فاكهة استوائية لذيذة وصحية مع مجموعة واسعة من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تحسين  الهضم والمناعة  وذلك لخصائصه  المضادة للالتهابات وتسكين الآلام. إليك أهم فوائد تناوله وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

فوائد الأناناس للمرأة

 يحتوي  الأناناس على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب أثناء الحمل. 

يعد الأناناس أيضًا مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك ، والذي يمكن أن يساعد الأم والطفل على البقاء بصحة جيدة .

 قد يقي الأناناس من هشاشة العظام أثناء انقطاع الطمث ، تؤثر التغيرات الهرمونية بشكل مباشر على كثافة العظام ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام بين النساء . قد يكون الأناناس هو الفاكهة المناسبة لك لتقليل المخاطر.

هل يمكن أن يساعد الأناناس في منع خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء؟ سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات غير الجلدية شيوعًا. كما أنه من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين البشر ، خاصة في العقد الماضي. في الهند وحدها ، يتم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بسرطان الثدي كل عام  . 

ما هي الآثار الجانبية للأناناس للنساء؟ 

على الرغم من اعتبار الأناناس آمنًا بشكل عام لمعظم النساء ، إلا أن الأفراد المصابين بمرض الجزر المعدي المريئي قد يعانون من أعراض حرقة متزايدة بعد تناول الأناناس بسبب حموضته العالية، نظرًا لأن الأناناس واللاتكس يحتويان على بروتينات متشابهة ، فقد يكون الأشخاص المصابون بحساسية اللاتكس أكثر عرضة للإصابة برد فعل تحسسي تجاه الأناناس.

 

فوائد الأناناس فوائد الأناناس للمرأة الآثار الجانبية للأناناس حمية المرأة

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