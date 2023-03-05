المركز الأوروبي للأمراض: 21 ألف حالة إصابة بجدري القردة في 29 دولة

ذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أن إجمالي حالات "جدري القردة" حتى الأول من الشهر الجاري، بلغ 181ر21 ألف حالة في 29 دولة أوروبية.

وأوضح المركز، في تقرير أسبوعي نشره اليوم، الأحد، عن تهديدات الأمراض المعدية والقابلة للانتقال في أوروبا، أنه تم تسجيل 543ر7 حالة في إسبانيا، وفى فرنسا بلغت الحالات 127ر4، وألمانيا 676ر3 وفي هولندا بلغت الحالات 260ر1 حالة.

وأضاف أن مئات الحالات الأخرى تم تسجيلها في دول إيطاليا والبرتغال وبلجيكا والنمسا والسويد وأيرلندا وبولندا والدنمارك وغيرها.

وأشار المركز إلى أن إسبانيا أعلنت في 28 فبراير الماضي عن حالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما أعلنت بلجيكا عن حالة وفاة واحدة حتى الآن، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات في إسبانيا 3 حالات، وفي بلجيكا حالتين، وفي جمهورية التشيك حالة وفاة واحدة.