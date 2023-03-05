لا أهتم بالانتقادات.. تعليق مثير من محمد صلاح على أدائه مع ليفربول

أكد محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي ، أنه لا يهتم لأي انتقادات تُوجه له متعلقة بمستواه.

وسجل صلاح هدفه رقم 20 مع ليفربول في مختلف المسابقات، للموسم السادس على التوالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد ، اليوم الأحد، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الانجليزي.

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “ بي إن سبورتس” القطرية:"يتبقى حوالي 14 أو 15 مباراة حتى نهاية الموسم، وقد سجلت بالفعل 20 هدفًا، ولدي عدد كبير من التمريرات الحاسمة".

وأضاف:"لذلك، لا أهتم بشأن الآراء السلبية والانتقادات التي يقولها الناس عني. "

وتابع:" لا أحزن مما يحدث في أي موسم، لأنني أقدم المطلوب مني دائمًا داخل وخارج الملعب، إذا شعرت بالتقصير أُشير لأخطائي وأحاول إصلاحها".