الإعلام الكويتي يبرز النسق المعماري الفني المتميز لحديقة الأندلس بالجيزة

أبررزت وكالة الأنباء الكويتية اليوم /الأحد/ النسق المعماري الجمالي والفني المتميز لحديقة الأندلس الواقعة على ضفاف نهر النيل بمحافظة الجيزة والتي تم إنشاؤها عام 1935 في عهد الملك فؤاد الأول على نظام العمارة الأندلسية .

وأوضحت الوكالة الكويتية - في تحقيق مصور لها اليوم - أن حديقة الأندلس على ضفاف النيل تعتبر ذاكرة فنية لروائع الفن القديم والمعاصر والذي يمتد عشرات السنين، وتتألف الحديقة من جزأين، أحدهما جنوبي يطلق عليه "حديقة الفردوس العربية" شيدت على نمط الحدائق العربية الأندلسية الموجودة جنوبي اسبانيا وآخر شمالي يطلق عليه "الحديقة الفرعونية".

