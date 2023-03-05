رئيس الوزراء الصيني: سنعزز تحديث اللقاحات لضمان إمداد كاف للمواطنين

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أن بلاده ستعمل على منع حالات تفشي الأمراض والسيطرة عليها بطريقة أكثر علمية ودقة وفعالية، وستقوم بتحديث اللقاحات وتطوير الأدوية الجديدة لضمان إمداد كافي لجمهور المواطنين.

وأضاف لي - في تقرير عمل الحكومة في افتتاح اجتماع السنوي للبرلمان الصيني حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري اليوم /الأحد/ - أن البلاد ستواصل التركيز على السيطرة على الأوبئة وتوفير العلاج الطبي لكبار السن والأطفال والفئات التي تعاني من الأمراض الكامنة.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني العام الماضي، تعهدت الحكومة بتسريع البحث وتطوير اللقاحات والعقاقير.

وتعتمد الصين بشكل كبير على اللقاحات والأدوية المصنعة محليا.

