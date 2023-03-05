عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة إفريقيا لدراجات المضمار بالقاهرة

منتخب مضمار الدراجات
منتخب مضمار الدراجات

تنطلق بعد ظهر اليوم الأحد منافسات بطولة إفريقيا لدراجات المضمار، والتي تقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 9 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة 8 دول هي مصر وبوروندي وكوت ديفوار ونيجيريا والجزائر وبنين وجنوب إفريقيا والسودان.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والإفريقي أمس الاجتماع الفني للبطولة والذي شهد حضور الأجهزة الفنية ومسئولي المنتخبات والحكام المشاركين في البطولة ، وتم خلال الاجتماع تسجيل اللاعبين وإبلاغ بعثات المنتخبات المشاركة بالتعليمات الفنية الخاصة بالبطولة.

وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة إقامة 10 سباقات متنوعة في فئتي الناشئين والكبار للرجال والسيدات.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن بطولة إفريقيا لدراجات المضمار تشهد مشاركة مجموعة من أفضل منتخبات القارة السمراء، متوقعا أن تشهد البطولة منافسات قوية بين جميع المنتخبات المشاركة لتحقيق نتائج جيدة وحصد أكبر عدد من الميداليات.

وأضاف عزام أن جميع الترتيبات الخاصة باستضافة البطولة والمنتخبات المشاركة تمت على أكمل وجه، مشيدا بالدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسات الدولة المصرية لتوفير مقومات نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية على غرار البطولات التي استضافتها مصر خلال الفترة الأخيرة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

تعليق ناري من شوبير على عقوبات الكاف ضد الهلال السوداني

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

توقعات بوصول كيلو الفراخ لـ 60 جنيهًا والبانيه لـ 120 خلال رمضان

ترشيحاتنا

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

صحف الإمارات| وفاة "أم البطل" المصرية.. وحقبة جديدة من العلاقات مع تركيا

يا ريت يتعلم اللغة العربية.. رسالة غامضة من شوبير

بسبب عطل الكهرباء.. وكيل صحة الغربية يوجه بإخلاء الحالات الحرجة بمستشفى المحلة العام

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية موسم 1444هـ.. الثلاثاء المقبل

صربيا تكشف حقيقة إرسالها أسلحة لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسين الجسمي يحيي ثلاث ليال غنائية بدار الأوبرا بسلطنة عمان

أبرزها الفلفل.. أطعمة لا تتجاهل تناولها قبل العلاقة الزوجية

بلاش تاكله تاني .. الدجاج المقلي يسبب أضرار صحية كبيرة

بكيلو ذهب ومليار يورو.. شاهد| صدمة عربية بسبب مهر عراقي لفتاة كويتية

فيديو

استعانت بقاتل مأجور.. أنجلينا جولي تفجر تصريحات صادمة

برومو فيلم خمس جولات يحقق 2 مليون مشاهدة قبل عرضه بعيد الفطر

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ