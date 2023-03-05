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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة تناقش "الحماية التشريعية للمرأة".. الثلاثاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة "الحماية التشريعية للمرأة"، والتي تنظمها لجنة الشباب بالمجلس، وذلك في تمام السادسة مساءً يوم الثلاثاء 7 مارس الحالي؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة: الدكتورة رانيا يحيي رئيس قسم فلسفة  الفن بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ويشارك فيها طبقًا للترتيب الألفبائي: المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف مستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد عبدالظاهر "أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة المستشار القانوني لدائرة القضاء بأبوظبي، والمحامية أميره بهي الدين، ومني الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والمستشار يوسف غازي نائب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية. 
 

المجلس الأعلى للثقافة ماية التشريعية للمرأة لجنة الشباب بالمجلس رانيا يحيى أكاديمية الفنون

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