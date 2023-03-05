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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع عائشة الشاطر وآخرين تحت المراقبة 5 سنوات

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

عائشة الشاطر.. قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بوضع عائشة خيرت الشاطر وزوجها وآخرين بعد الحكم عليهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد إنقضاء مدة العقوبة المقضي بها لكل منها.

كما قررت المحكمة إدراج عائشة الشاطر والمحكوم عليهم والكيان التابعين له «جماعة الإخوان» على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وغلق الموقع الإلكتروني للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحجبه ومنع بثه عبر شبكة المعلومات الدولية ووسائل التواصل ، وكلفت الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتنفيذه.

أمر إحالة عائشة الشاطر وآخرين إلى الجنايات

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين ومن بينهم عائشة خيرت الشاطر فى غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021:

أولا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.

المستشار محمد السعيد الشربيني

ثانيا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراض تلك الجماعة.

المستشار محمد السعيد الشربيني

اتهامات عائشة خيرت الشاطر وآخرين في تمويل الإرهاب

رابعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.

خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضا و31 ، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلي ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.

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