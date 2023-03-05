رئيس الوزراء اليوناني يعتذر بشأن كارثة تصادم قطارين ومقتل العشرات

أصدر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اعتذارا عن كارثة تصادم قطارين الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل العشرات.



وقال ميتسوتاكيس - في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم /الأحد/ - إنه "كرئيس للوزراء مدين للجميع، ولكن قبل كل شيء لأقارب الضحايا، باعتذار كبير، بشكل شخصي وباسم كل من حكم الدولة على مر السنين، لأنه، حقا، لا يمكن أن يكون في اليونان عام 2023 قطاران يتحركان في اتجاهين متعاكسين على نفس المسار ولم يلحظ أحد هذا".

وأضاف - في بيانه الذي أوردته صحيفة /كاثمريني/ اليونانية - "لا يمكننا، ولا ينبغي لنا ولا نريد الاختباء وراء الخطأ البشري. إذا كان مشروع الإدارة عن بعد قد اكتمل، لكان من المستحيل عمليا وقوع هذا الحادث المميت. حقيقة أن نظام التحكم الرقمي سيعمل بكامل طاقته خلال الأشهر القليلة المقبلة ليس عذرا،إنه يجعل ألمي أكبر لأنه لم يكن لدينا الوقت لإكماله قبل حدوث المحنة".



وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن العدالة ستحقق بسرعة وتحدد المسؤولية وراء الكارثة، مضيفا أن الوزير المسؤول سيعلن عن إجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة لتحسين سلامة السكك الحديدية على الفور حتى اكتمال الأنظمة الإلكترونية.



وشد على أنه "من واجبنا الآن الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، والاعتراف بشجاعة بأخطاء الدولة. لكن هذا ليس كافيا أيضا. سأطلب على الفور من المفوضية الأوروبية والدول الصديقة مساعدتهم في توفير المعرفة، حتى يكون لدينا في النهاية قطارات حديثة. سأقاتل حتى نحصل على تمويل إضافي من المجتمع من أجل إجراء الصيانة وتحديث الشبكة الحالية بسرعة".



وأشار ميتسوتاكيس إلى أنه "يعتزم أن يقترح على جميع الأطراف التعهد بتشكيل لجنة خاصة من جانب البرلمان المقبل ستحقق في كل ما حدث في السكك الحديدية اليونانية خلال السنوات العشرين الماضية، بحيث يمكن للدولة أخيرا القيام بكل الأشياء التي يجب القيام بها وبسرعة".