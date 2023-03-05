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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة من التدريب.. كهربا يحفز جمهور الأهلي بعد عودته من الإصابة

صدى البلد

شارك محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، صورة له من مران الفريق اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر أغنية تحفيزية على صورته “اللي فات حاجة واللي جاي حاجة تانية".

وشارك محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق في المران الجماعي ‏الذي أقيم صباح اليوم، على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المقاولون العرب التي تقام مساء ‏الثلاثاء المقبل على استاد الأهلي بالسلام والمؤجلة من الجولة السابعة عشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وشارك كهربا ، في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة، وانتهائه من ‏تنفيذ البرنامج التأهيلي المصغر الذي خضع له.

وأدى محمود كهربا تدريباته مع مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا أمس أمام القطن ‏الكاميروني التي أقيمت أمس، واشتمل المران على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

كهربا الأهلى النادي الأهلي نادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا

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