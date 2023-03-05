خالد ميري خلال زيارته "الأهرام": حزمة متنوعة ومتكاملة من المبادرات والخدمات للمهنة والزملاء

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح نقيبا للصحفيين، أن برنامجه الانتخابي يتخذ من استقلالية النقابة أساسا وضرورة وجود علاقة وطيدة مع مختلف مؤسسات الدولة، وأشار إلى مسئولية النقيب في لم شمل الجماعة الصحفية والحفاظ على وحدة الصحفيين بمختلف إتجاهاتهم وأفكارهم وتياراتهم لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المهنة، وأوضح أن برنامجه يتضمن حزمة متنوعة ومتكاملة من المبادرات والخدمات للمهنة وللزملاء تم التنسيق بشأنها والحصول عليها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.



جاء ذلك خلال زيارته مؤسسة "الأهرام" العريقة، وشملت جولته إصدارات الأهرام اليومي، نصف الدنيا، الأهرام العربي، الشباب وبوابة الأهرام، حيث كان في استقباله الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والكاتب الصحفي علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، ولفيف من الزملاء الصحفيين بمختلف إصدارات المؤسسة، والذين عبروا عن دعمهم له في الانتخابات التي تجري في 17 مارس الجاري، بما يمتلكه من خبرات ورصيد نقابي كبير يؤهله لتحمل المسئولية خلال الفترة المقبلة.

وحول مطالب شعبة المصورين، قال ميري: اتفق تماما فيما يخص مطالب الزملاء المشروعة، ومنذ بداية جولاتي أضع في الاعتبار تعديل مادة التصوير في الشارع، ونجري مفاوضات لتعديل بعض المواد والقوانين المتعلقة بالمهنة من خلال ورقة عمل مقدمة للحوار الوطني، دون مساس بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات.

وحول علاقة الزملاء الصحفيين بالمصادر، قال ميري: جاهز للتواصل مع كافة المسئولين بالدولة لتدعيم علاقة الصحفي بمصادره، وسأتواصل مع وزير النقل لتوفير اشتراكات مخفضة للزملاء في وسائل المواصلات العامة.