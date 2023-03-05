أخبار التكنولوجيا..هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس..ميزة جديدة في Google Chrome

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

كشفت شركة هواوي، عن هاتف شبابي جديد ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Nova، والتي تأتي كمنافس لتشكيلة أوبو "رينو" من حيث السعر والمواصفات.

هل سبق لك أن تعرضت يوما للحرج بسبب رسالة أرسلتها على تطبيق واتساب WhatsApp؟، لتكتشف بعد إرسالها أنها تحتوى على خطأ إملائي صارخ في النص، ولكنك لا تملك خيارا لتعديل محتوى الرسالة قبل أن يقرأها الطرف الآخر، لذلك، واتساب تقدم لك الحل وتقيك الإحراج.

كشفت العديد من التسريبات المزيد من التفاصيل حول تصميم سلسلة آبل المقبلة iPhone 15، ومع اقتراب إصدار تشكيلة آيفون لعام 2023، ظهرت الكثير من التكهنات حول تصميمه خاصة فيما يتعلق بأزرار الصوت.

كشفت شركة itel الصينية، عن حاسب لوحي بمواصفات ممتازة، تنافس أجهزة آيباد iPad من آبل.

زادت صناعة الهواتف الذكية وتيرتها، بإطلاق العديد من إصدارات الهواتف مع بداية العام الجاري، والتي ستتجه إلى الأسواق العالمية منذ الإعلان عنها حتى نهاية 2023.

تعمل شركة جوجل Google الأمريكية على ميزات جديدة لمتصفح كروم Chrome ، مثل التحسينات الأخيرة في عمر البطارية. قريبًا ، قد تتمكن من حفظ الملاحظات notes حول الصفحات مباشرة في المتصفح.