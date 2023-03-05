أخبار التكنولوجيا..هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس..ميزة جديدة في Google Chrome

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :
بكاميرا 108 ميجابكسل.. هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس
كشفت شركة هواوي، عن هاتف شبابي جديد ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Nova، والتي تأتي كمنافس لتشكيلة أوبو "رينو" من حيث السعر والمواصفات.
بعد ما طالب بها الملايين.. ميزة خارقة تصل واتساب قريبًا
هل سبق لك أن تعرضت يوما للحرج بسبب رسالة أرسلتها على تطبيق واتساب WhatsApp؟، لتكتشف بعد إرسالها أنها تحتوى على خطأ إملائي صارخ في النص، ولكنك لا تملك خيارا لتعديل محتوى الرسالة قبل أن يقرأها الطرف الآخر، لذلك، واتساب تقدم لك الحل وتقيك الإحراج.
آبل تقتل هذه الميزة بآيفون 15.. ومميزات مذهلة في iPhone 15 Pro
كشفت العديد من التسريبات المزيد من التفاصيل حول تصميم سلسلة آبل المقبلة iPhone 15، ومع اقتراب إصدار تشكيلة آيفون لعام 2023، ظهرت الكثير من التكهنات حول تصميمه خاصة فيما يتعلق بأزرار الصوت.
بسعر منافس ومواصفات جبارة.. Itel تطلق تابلت شبيهاً بـ iPad Pro
كشفت شركة itel الصينية، عن حاسب لوحي بمواصفات ممتازة، تنافس أجهزة آيباد iPad من آبل.
لعشاق موبايلات أندرويد.. أفضل الهواتف الذكية لعام 2023
زادت صناعة الهواتف الذكية وتيرتها، بإطلاق العديد من إصدارات الهواتف مع بداية العام الجاري، والتي ستتجه إلى الأسواق العالمية منذ الإعلان عنها حتى نهاية 2023.
هتسهل عليك كتير .. ميزة جديدة في Google Chrome
تعمل شركة جوجل Google الأمريكية على ميزات جديدة لمتصفح كروم Chrome ، مثل التحسينات الأخيرة في عمر البطارية. قريبًا ، قد تتمكن من حفظ الملاحظات notes حول الصفحات مباشرة في المتصفح.