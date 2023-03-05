عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس..ميزة جديدة في Google Chrome

أخبار التكنولوجيا//هواوى
أخبار التكنولوجيا//هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. هواوى تطلق هاتفا شبابيا جديدا بسعر منافس

 

كشفت شركة هواوي، عن هاتف شبابي جديد ضمن سلسلة الفئة المتوسطة Nova، والتي تأتي كمنافس لتشكيلة أوبو "رينو" من حيث السعر والمواصفات.

 

بعد ما طالب بها الملايين.. ميزة خارقة تصل واتساب قريبًا

 

هل سبق لك أن تعرضت يوما للحرج بسبب رسالة أرسلتها على تطبيق واتساب WhatsApp؟، لتكتشف بعد إرسالها أنها تحتوى على خطأ إملائي صارخ في النص، ولكنك لا تملك خيارا لتعديل محتوى الرسالة قبل أن يقرأها الطرف الآخر، لذلك، واتساب تقدم لك الحل وتقيك الإحراج.

 

آبل تقتل هذه الميزة بآيفون 15.. ومميزات مذهلة في iPhone 15 Pro

 

كشفت العديد من التسريبات المزيد من التفاصيل حول تصميم سلسلة آبل المقبلة iPhone 15، ومع اقتراب إصدار تشكيلة آيفون لعام 2023، ظهرت الكثير من التكهنات حول تصميمه خاصة فيما يتعلق بأزرار الصوت.

 

بسعر منافس ومواصفات جبارة.. Itel تطلق تابلت شبيهاً بـ iPad Pro

 

كشفت شركة itel الصينية، عن حاسب لوحي بمواصفات ممتازة، تنافس أجهزة آيباد iPad من آبل.

 

لعشاق موبايلات أندرويد.. أفضل الهواتف الذكية لعام 2023

 

زادت صناعة الهواتف الذكية وتيرتها، بإطلاق العديد من إصدارات الهواتف مع بداية العام الجاري، والتي ستتجه إلى الأسواق العالمية منذ الإعلان عنها حتى نهاية 2023.

 

هتسهل عليك كتير .. ميزة جديدة في Google Chrome

 

تعمل شركة جوجل Google الأمريكية  على ميزات جديدة لمتصفح كروم Chrome ، مثل التحسينات الأخيرة في عمر البطارية.  قريبًا ، قد تتمكن من حفظ الملاحظات notes حول الصفحات مباشرة في المتصفح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|Tecno تكشف عن هاتف استثنائي بسعر iPhone.. ميزة مخفية في أندرويد يجهلها الكثير من المستخدمين

أخبار التكنولوجيا| ميتا تضيف ميزات تنافس تيك توك لـ فيسبوك Reels.. تويتر تطلق خدمة Twitter Blue في أكثر من 20 دولة

أخبار التكنولوجيا.. «ChatGPT بوجه وصوت إنسان» آخر اختراع مش هتقدر تفرقه عن البشر.. «بتعمل 2000 دولار في الثانية» أرباح Apple و Google و مايكروسوفت

أخبار التكنولوجيا.. تيك توك سيتلقى صفعة الحظر النهائي في الولايات المتحدة.. ميسي يشترى 35 هاتف آيفون ذهبي

أخبار التكنولوجيا |"علشان تتسلى".. مايكروسوفت تقدم شخصيات مختلفة لروبوت دردشة Bing… شحن 260 وات.. إنفينيكس تستعد لطرح هاتف ينافس RealMe

أخبار التكنولوجيا |عرض رائع على موبايل أوبو Oppo بـ 4250 جنيهًا.. تيك توك يصدر ميزة جديدة تجبر مستخدمه على فتحه ساعة واحدة

أخبار التكنولوجيا| سرقت فلوس المصريين.. مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool .. ولماذا يثير التطبيق الصيني “تيك توك” مخاوف الغرب؟

أخبار التكنولوجيا..شاومي تنتج smartwatch على شكل ساعة كلاسيك..الاتصال بالأقمار الصناعية قادم لهذه الهواتف في 2023

ترشيحاتنا

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انتهاء العاصفة الرملية.. تفاصيل

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

رمضان عبد المعز: تخزين السلع واستغلال حاجات الناس عمل شيطاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

علامات تؤكد أنك تتناول "ممبار صحي".. تعرف عليها

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ