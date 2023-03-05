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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوى العاملة لنظيره الفلسطيني: تفعيل التعاون بين البلدين في التدريب المهني

صدى البلد

التقى حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة رقم 98  لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، المنعقدة في القاهرة ،حيث بحثا  تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك.                                        

ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى حسن شحاتة على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"، والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر الماضي.

وأكد “شحاتة”، استعداد الوزارة إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والإستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل، بِما يخدم "الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل".                                                                    

وطلب الوزير الفلسطيني من نظيره المصري عرض طلبه على الجهات المعنية المصرية بشأن الإجراءات المطلوبة لتسهيل تنقل الأيدي العاملة الفلسطينية عن طريق المعبر،للعمل في دولة ليبيا  تنفيذاً لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل الفلسطينية والليبية بهذا الشأن.

ووعد حسن شحاتة، نظيره الفلسطيني بعرض هذا الطلب على الجهات المصرية المعنية بهذا الملف، للتنسيق بما يخدم مصالح البلدين.

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