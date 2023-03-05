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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنوثة وجاذبية.. لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها بجمبسوت لافت.. شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

 

وبدت لاميتا بجمبسوت جلد مثير ومكشوف من ناحية الصدر ، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعما، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها لتظهر أكثر أنوثتها وجاذبية.


من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

 

أخر أعمال لاميتا فى السينما


وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا هو مسلسل "بنت من دار السلام" والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الإعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.


وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٥_١٧١٤٥٩
جلسة تصوير جديدة لاميتا فرنجية فيلم عمر وسلمى جمبسوت جلد الفنانة لاميتا فرنجية

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