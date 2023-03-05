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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تزامنا مع انعقاد النواب الصيني.. البحوث يناقش آفاق الشراكة الإستراتيجية الصينية العربية

الصين
الصين

يعقد معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية برعاية المجموعة الصينية للإعلام الدولي ومجلة الصين اليوم ندوة بعنوان "واقع وآفاق الشراكة الإستراتيجية الصينية- العربية في العصر الجديد"، وذلك تزامنا مع انعقاد الدورتين السنويتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

وستناقش الندوة، التي تنفذها مجموعة بيت الحكمة للثقافة، مختلف جوانب العلاقات الصينية- العربية، وخاصة بعد الانعقاد الناجح للقمة الصينية- العربية الأولى في السعودية في ديسمبر 2022 والتي صدر عنها ثلاث وثائق مهمة، وهي إعلان الرياض، والخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الصين والدول العربية، ووثيقة تعميق الشراكة الإستراتيجية الصينية-العربية من أجل السلام والتنمية.

وتبحث الندوة سبل تعزيز الصين والدول العربية لموقعهما كقوة إيجابية هائلة للمحافظة على السلام العالمي وتعزيز الإنصاف والعدالة، والعمل معا على تعزيز التنمية الاجتماعية لكلا الجانبين من خلال البناء المشترك لـمبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

ويشارك في الندوة، التي تقام يوم 8 مارس حضوريا في القاهرة بمصر وافتراضيا في الصين وعدد من الدول العربية، نخبة من المسؤولين والخبراء من الصين والدول العربية، قاو آن مينغ، نائب رئيس المجموعة الصينية للإعلام الدولي، السفير جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، و تشاو ليانغ، الوزير المستشار بسفارة الصين لدى مصر، الدكتور محمد كمال، المدير العام لمعهد البحوث والدراسات العربية، 
هو باو مين، رئيس دار مجلة الصين اليوم، الدكتور محمد شوقي عبد العال، الوكيل الأول للجنة التشريعية بمجلس الشيوخ المصري، الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، السفير علي الشريف، رئيس اتحاد جمعيات الصداقة العربية- الصينية.

كما يشارك فى الندوة الدكتورحسن عبد الله الدعجة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسين بن طلال، الدكتور قاسم المحبشي أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة بجامعة عدن، الدكتور حسام الدين سالم جابر، الباحث والمحاضر في العلاقات الدولية بالبحرين، الدكتور ما فو ده جامعة شيآن للدراسات الدولية بالصين،   أحمد سلام، المستشار الإعلامي السابق بسفارة مصر لدى الصين،  وارف قميحة، رئيس جمعية طريق الحوار اللبناني- الصيني، ويديرها الدكتور أحمد السعيد.

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