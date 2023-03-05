المكرمات في يوم المرأة| متطوعة الخير: قرينة الرئيس قالتلي سيبتي بصمة بمجهودك

أعربت هبة وافي، المتطوعة في العمل الخيري عن سعادتها بتكريم قرينة الرئيس السيدة انتصار السيسي لها في احتفالات اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح».

وقالت وافي لـ"صدى البلد" كنت أذهب للقري الفقيرة وأتطوع بوقتي ومجهودي لمساعدة الأيتام والمحتاجين، وأوفر لهم رحلات ترفيهية بمساعدة أصحاب الأماكن .

وأضافت أنها تساعد العرائس اليتيمات بحيث تساعدها في شراء احتياجاتها، ومنذ 20 عام وهى تفعل ذلك وتتطوع في الخير.

ونوهت أن ما تفعله يؤثر في الأيتام والبعض يطلب منها مناداتها ماما وأحيانا تأخذهم لمنزلها حتى يشعرون أن لهم خالة ويروون عنها لزملائهم في المدرسة.

لقاء السيدة الأولى

وعن لقاء السيدة الأولى قالت “كان ليا الشرف أن أتقابل معها في الصالون وشجعتنى جدا وقالت أنى مثال مشرف للمرأة المصرية، وياريت ناس كثيرة تقتدى بيكى ويستغلوا وقتهم فى الخير وانتى سيبتى بصمة وسيبتي أثر بمجهودك”.