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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفضت المكافأة.. تكريم معلمة أعادت مقتنيات بـ350 ألف جنيه بكفر الشيخ.. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يعلم مُعلمة أمينة

كرَّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، وتقيم بمدينة قلين في كفر الشيخ، ومنحها شهادة تقدير وباقة من الزهور، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لعثورها على مبلغ مالي في كيس بلاستيك وشيك ومحمول أيفون ، ليصل جملة محتويات الكيس لـ 350 ألف جنيه، وأعادت المبلغ والمقتنيات لصاحبها، رافضة منحه 50 ألف جنيه مكافأة على أمانتها.

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وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعلمة الأمينة نموذج مضيء للمعلمات المتميزات، وقدوة لكل الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أن مدارسنا مليئة بتلك النماذج المضيئة، التي تعمل بشغف في سبيل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب، "شباب المستقبل"، والمتحملون نهضة مصر في مستقبلها.
 

وكانت رشا شحاتة، معلمة تربية رياضية، بمدرسة سعد شتا الابتدائية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، عثرت على مبلغ مالي كبير أثناء سيرها في شارع سعد زغلول بمدينة دسوق في كفر الشيخ، إضافة لشيك مقبول الدفع يحتوي على كمية كبيرة من المال، وجهاز محمول غالي الثمن، لتلجأ لزوجها.

 

وتبدأ رحلة البحث عن صاحب تلك المقتنيات إلى أن توصلت إليه، وأعادت له المبلغ وهو عبارة عن 250 ألف جنيه نقدي وشيك ب 50 ألف جنيه مقبول الدفع، إضافة لجهاز إيفون يصل ثمنها 50 ألف جنيه، ورفضت المعلمة، مكافأة من صاحب المقتنيات قدرها 50 ألف جنيه.

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