الناظر يوضح مدى خطورة سرطان الخلية القاعدية الذي أصيب به الرئيس الأمريكي

أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن سرطان الخلية القاعدية يصاب به كبار السن وفي الأنف أو بجوار العين أو في الصدر، مضيفا أن ليس خطيرا ولا يحتاج لعلاج كيماوي.



وأضاف هاني الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سرطان الخلية القاعدية الذي أصيب به الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس له خطورة، ويحتاج إلى إزالته بعملية جراحية.

غير منتشر في مصر



وتابع الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن التعرض للشمس لسنوات يؤدي إلى الإصابة بسرطان الخلية القاعدية، لافتا إلى أن هذا النوع من السرطان غير منتشر في مصر، ومن النوع النادر.

