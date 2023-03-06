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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مظاهرات مليونية وعصيان مدني وعسكري.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

تسيطر حالة من التوتر على المشهد السياسي بدولة الإحتلال إسرائيل، بعد تدافع العديد من المتضاهريين ضد حكومة نتينياهو ، حيث تمتلئ ميادين دولة الإحتلال بمظاهرات مليونية.

مظاهرات اسرائيل 

أسباب مظاهرات إسرائيل 

واندلعت تظاهرات شارك فيها نحو 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب وأنحاء مختلفة من البلاد، احتجاجا على الخطة المطروحة حاليا أمام الكنيست للتصويت عليها، وتشمل تقييد سلطة المحكمة العليا بما في ذلك ما يتعلق بممارسة دورها الرقابي على قرارات الحكومة، إضافة إلى سيطرة الأخيرة على لجنة تعيين القضاة.

وتصف المعارضة الخطة بـ "الانقلاب القضائي" الذي يدمر الديمقراطية في إسرائيل، فيما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات.

وانتقد رئيس إسرائيل بيتينو، أفيغدور ليبرمان، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في جلسة الكنيست، قائلا له "إنك تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".

وأضاف ليبرمان مخاطبا رئيس الوزراء نتنياهو: "أنت تقود دولة إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث".

وأضاف: "الحكومة موجودة منذ شهرين، ولم توجه أمريكا أي دعوة لرئيس الوزراء أو لوزير الخارجية لزيارة واشنطن، هذا فشل سياسي لا أذكر أن حدث مثله من قبل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

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انقسام حاد في إسرائيل

وكانت تصريحات ليبرمان على خلفية انقسام حاد تشهده إسرائيل على خلفية خطة حكومية يسعى نتنياهو والائتلاف الحاكم بقيادته إلى تنفيذها وتحد من سلطة القضاء بشكل كبير لصالح السلطة التنفيذية والتشريعية.

وفي ذلك الصدد، قال اسلام كمال، الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن إسرائيل لم تشهد فترة خطرة على الصهيونية بجميع أنواعها مثل الأن، ويشبهون ما تتعرض له اسرائيل الأن بهزيمة أكتوبر 73 لهم، وهذا يعني كرسة مصيرية لإسرائيل، إسرائيل الأن تنطفض إعتراض على حكومة نيتنياهو الدموية.

وأكد كمال – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إسرائيل الأن تعاني من حالة عصيان مدني، وعصيان عسكري، ورئيس الحكومة الإسرائيلي نتينياهو لدية سفارية إلى روما ولا يجد طيار عسكري يقود الطائرة ليغادر إسرائيل، وجميع القوات تريد أن تقيلة، وهناك أيضًا جيش كامل من قوات الإحتياط في جيش الأحتلال يخرجون بالمظاهرات أعتراضًا على سياسة دولة الإحتلال وعلى القانون ويرتدون ملابس ملكية وليست عسكرية، والأن نسبة كبيرة منهم أعلنوا أنهم لن يشاركوا في الخدمة العسكرية مرة أخرى، أعتراضًا على ما يسمى بمعركة القضاء. 

وتابع اسلام، أن محاصرة البؤرة الوحيدة وهي اليسار في المحكمة العليا، هو ما أشعل الغضب، وذلك بسبب أن اليسار الأسرائيلي الذي يقف أمام الصهيونية الدينية أنتهى ولم يتبقى منه سوى المحكمة العليا، وحكومة نتينياهو تريد أن تحاصرها بشكل كبير، ولكن الشعب الإسرائيلي خرج ضد نتينياهو لكي يفرض رأيه، وأعداد المتظاهرين تتزايد كل ساعة عن الأخرى.

مظاهرات اسرائيل 

وأختتم اسلام، أن الوضع الداخلي الإسرائيلي منفجر، والوضع لم يشهد هدوء خلال الساعات القليلة الماضية، فتاريخ الكيان منذ تشكيلة لم يشهد مثل هذه الأيام، والوضع في إسرائيل هو إنفجار هوية بين القسم اليساري والديني أمام القسم اليميني، وأتمنى من الأخوى الفلسطنين أن يتفهموا الموقف جيدًا، ويلتزمون ضبط النفس حتى لا يستغل نتينياهو تلك الفرصة. 

ماذا يعني خراب الهيكل؟

خراب الهيكل هو مصطلح يشير إلى حدثين تاريخيين في تاريخ اليهود تم فيهما تدمير هيكل (معبد) سليمان مرتين.

تم تدمير الهيكل الأول في عام 586 قبل الميلاد على يد ملك بابل نبوخذ نصر، أما المعبد الثاني، فقد دمره الرومان في عام 70 ميلاديا.

وبحسب تقارير عبرية، بعد تدمير الهيكل الأول، تم نفي اليهود إلى بابل، وبعد تدمير الهيكل الثاني، توقف عمل الكهنة، وتشتت اليهود منذ ذلك الوقت في العديد من المنافي.

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