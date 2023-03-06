حسن يوسف: مينفعش نفوت شهر رمضان ومش بتفرج غير على المصحف وذكر ربنا.. فيديو

أنا فاهم شهر رمضان صح

طمأن الفنان حسن يوسف، الجمهور على صحته، قائلا: «أنا بخير وزي الفل الحمد لله رب العالمين».

وعن تفاصيل تصريحه الأخير بشأن أنه لا يتابع أعمال درامية في شهر رمضان، موضحا أنه يحرص على قراءة القرآن الكريم.

أنا فاهم شهر رمضان صح

وقال «حسن يوسف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم: «أنا فاهم شهر رمضان صح.. رمضان هو الحصالة اللي الواحد بيحوش فيها رصيد يقابل به ربنا يبقى معا رصيد لان رمضان بيجي مرة واحدة في العام».

نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان

وأضاف «حسن يوسف» إلى أنه يجب أن نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكذلك الذكر، ونؤدي النوافل، مستشهدا بقول الله تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».

لازم نستفيد من شهر رمضان

وأوضح «حسن يوسف» أنه ليس ضد عرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان، لكنه يرى أنه لا يجب أن ننشغل بها عن الاستفادة من الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه يهجز مسلسل اجتماعي وسيتم عرضه بعد العيد .