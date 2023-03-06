عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا فاهم شهر رمضان صح

حسن يوسف: مينفعش نفوت شهر رمضان ومش بتفرج غير على المصحف وذكر ربنا.. فيديو

حسن يوسف
حسن يوسف

طمأن الفنان حسن يوسف، الجمهور على صحته، قائلا: «أنا بخير وزي الفل الحمد لله رب العالمين».

وعن تفاصيل تصريحه الأخير بشأن أنه لا يتابع أعمال درامية في شهر رمضان، موضحا أنه يحرص على قراءة القرآن الكريم.

أنا فاهم شهر رمضان صح

وقال «حسن يوسف» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة الحدث اليوم: «أنا فاهم شهر رمضان صح.. رمضان هو الحصالة اللي الواحد بيحوش فيها رصيد يقابل به ربنا يبقى معا رصيد لان رمضان بيجي مرة واحدة في العام».

نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان

وأضاف «حسن يوسف» إلى أنه يجب أن نزيد من قراءة القرآن في شهر رمضان، وكذلك الذكر، ونؤدي النوافل، مستشهدا بقول الله تعالى : «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ».

لازم نستفيد من شهر رمضان

وأوضح «حسن يوسف» أنه ليس ضد عرض الأعمال الدرامية في شهر رمضان، لكنه يرى أنه لا يجب أن ننشغل بها عن الاستفادة من الشهر الكريم، مشيرا إلى أنه يهجز مسلسل اجتماعي وسيتم عرضه بعد العيد .

حسن يوسف الأعمال الدرامية شهر رمضان القرآن حضرة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال جديد يضرب سوريا وتركيا

ضربة قوية لبيراميدز.. الأهلي يستعد للتعاقد مع هذا اللاعب بتوجيهات كولر

صيام النصف من شعبان 2023 هل غدا أم الثلاثاء؟.. الإفتاء تحسم

النائبُ العام يأمرُ بحبسِ صاحب كلبٍ افترس جارَهُ بالشيخِ زايد.. تفاصيل

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن تحذيرات حدوث زلزال بقوة 10 ريختر

خبير مصرفي يكشف عن حقيقة طرح البنوك شهادات بفائدة 25% مرة أخرى

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الحساسية.. وهذا موعد زوال العاصفة الترابية

أسامة نبيه يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك قبل لقاء الترجي

ترشيحاتنا

10 درجات مرة واحدة و3 ظواهر جوية.. الشتاء يعود بقوة والأرصاد تحذر

رغم العداوة.. هل تدعو العائلة المالكة الأمير هاري وميجان في حفل التتويج؟

أوبل تعلن أسعار كروس لاند 2023 فى مصر

بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

رجال أعمال وصنايعية وأبو صفارة مفاجأة.. 8 ممثلين يغيرون جلدهم في دراما رمضان

اختفاء طفل في ظروف غامضة بالغربية.. وأسرته: ذهب لتشجيع كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر تركيزك.. هل وجدت راقصة الباليه بين طيور الفلامنجو.. شاهد الحل

من الأحلى.. نجلاء بدر وبشرى وبوسى شلبي بفساتين مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة..بعد أزمة المذيعة.. ما هي خطورة عضة الكلب..محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

أميرة فتحى تثير ضجة من مهرجان أسوان بعد غياب طويل

فيديو

2000 جنيه ربحا في اليوم.. كيف أوقع الأمن بنصابين هوج بول؟

رقم صادم.. 13 ألف هزة أرضية في تركيا منذ زلزال 6 فبراير

حكاية فيديوهات بيع لحوم ممبار الحمير

«صوّر مواطن عفتي».. ممرضة أطفيح تروي تفاصيل اعتداء عامل مسجد عليها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ