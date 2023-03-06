وزيرا التعليم والشباب يزوران مدرسة مصر الجديدة النموذجية.. اليوم

يتوجه اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إلى مدرسة مصر الجديدة النموذجية في تمام الساعة العاشرة صباحا .

تأتي زيارة وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة إلى مدرسة مصر الجديدة النموذجية اليوم ، بهدف متابعة تنفيذ يوم الأنشطة الرياضي .

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، بمواصلة الاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية في نسبة 75% من المدارس منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، وصولًا إلى نسبة 100% بنهاية العام الدراسي ، بهدف اكتشاف وتشجيع وتنمية المواهب لدى الطلاب بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة والعمل على استعادة الدور التربوي الجاذب المنوط بالمدرسة.