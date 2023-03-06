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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشر الوعي الديني والمجتمعي المستنير لتصحيح المفاهيم لدى النشء بسيناء

ندوات توعوية للشباب
ندوات توعوية للشباب في سيناء لتصحيح المفاهيم

تنظم مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة شمال سيناء، اللقاءات التوعوية على مستوى الأندية ومراكز الشباب لنشر الوعى الديني والمجتمعي المستنير حول العديد من القضايا، وتصحيح المفاهيم لدى النشء من خلال مبادرة الرواق الأزهري، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

التعاون العلمي والثقافي:

 

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، أن اللقاءات تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة في مجال التوعية الدينية للشباب والنشء

حيث تم تنفيذ  ندوة بمراكز شباب العريش ، عن تصحيح المفاهيم لدى النشء والشباب والأسرة، والتعريف بالقيم والأخلاقيات الدينية ، وأهمية دراسة القرآن الكريم وفضائل حفظه، وأنه يرفع من يحفظه حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام ، حاضر فيها  الشيخ حسن صالح العلاوى من علماء الأزهر الشريف  ، بإشراف بشرى أحمد منسقة رواق الأزهر بالإدارة وناصر العزازي مدير المركز .

حضر اللقاء عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وحسن  فوزى عضو إداري رواق العلوم الشرعية والعربية وأحمد محمد عضو تقنى المتابعة وأسماء أحمد حسيني العضو العلمي لرواق العلوم الشرعية والعربية وحسين عبد العزيز مدير فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء .

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سيناء الوعي الديني الشباب النشء

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