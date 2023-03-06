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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طاقم تصوير مسلسل المداح يؤدي صلاة الظهر أمام دير سانت كاترين

المصلين امام الدير
المصلين امام الدير

جذبت صور  طاقم تصوير مسلسل " المداح " وهم يؤدون صلاة الظهر أمام دير سانت كاترين أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي  و أشادوا بحالة السلام في ملتقي الأديان بالوادي المقدس.


وكان صور الفنان حمادة هلال  عدد من  المشاهد  مسلسل "المداح 3" بمدينة سانت كاترين وتحديداً دير سانت كاترين وجبل موسي  مرتديًا الجلباب والشال ، وحرص السائحين على التقاط بعض الصور التذكارية مع الفنان المصري، ومن المقرر أن يجري تصوير بعض المشاهد الأخرى بمدينة دهب خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادًا دخول المسلسل في السباق الرمضاني.


ويجري التصوير وسط فريق العمل بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وأحمد يحيى مساعد مخرج أول.


والمسلسل من ﺗأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال في دور "صابر المداح"، و هبة مجدي في دور "رحاب، وأحمد عبدالعزيز في دور" الشيخ عبد الرحمن"، و  كمال أبو رية في دور "أبو الخير"،  وخالد سرحان في دور "حسن"،  ودنيا عبدالعزيز في دور "منال".


ويدور المسلسل حول سلسلة من الأحلام الغريبة التي تراود صابر المداح "حماده هلال"، ويتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع.


كما صعد الفنان حمادة هلال جبل موسي وصور مشاهد في قمة الجبل والتقط الفنان حمادة  صور سيلفي وهو يصعد لقمة جبل موسي .

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