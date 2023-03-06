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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة تقييم الأثر البيئي لنشاط شحن وتفريغ الفحم بميناء العريش البحري

المشاركين في جلسة
المشاركين في جلسة قياس الأثر البيئي لشحن الأسمنت

شارك فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء،  في جلسة دراسة تقييم الاثر البيئي  لنشاط شحن وتفريغ وتداول وتخزين الفحم بميناء العريش البحري والتي عقدت  بمحافظة بورسعيد.

وقالت المهندسة رضوى سامي رئيس فرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء  ، أنه تم عرض دراسة تقييم الأثر البيئي للنشاط وكذلك مناقشة هذا النشاط من كافة تأثيراته على البيئة.

 

الضوابط البيئية :

 

وتم التوصية بضرورة مراعاة  الاشتراطات والضوابط البيئية ، وضرورة الربط على الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.

شارك في الجلسة اللواء وائل حامد   مجلس إدارة شركة ترانسكارجو انترناشيونال  ،  مدير ميناء غرب بورسعيد 
ممثلين عن  الهيئة الاقتصادية بقناة السويس،  العميد /اشرف محمد ميناء العريش البحري نيابة عن اللواء محمد شريف مدير ميناء العريش البحري  ، ربان  فكرى محمد ابو العز مدير المركز العلمى للاستشارات والخدمات البيئية والعلمية   د.ك /حامد فراج  استشاري بيئي بمركز الجامعة للمشروعات والخدمات البيئية المتكاملة .

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العريش ميناء الأثر البيئي الأسمنت

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