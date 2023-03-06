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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير مقننات مائية لزراعة مليون فدان بمناطق سيناء

ناتج الزراعات بمناطق
ناتج الزراعات بمناطق التجمعات التنموية بوسط سيناء

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن المستهدف زراعة مساحة لا تقل عن مليون فدانا خلال المرحلة المقبلة بما يتوافر لديها من مقننات مائية بعد أن كانت  ندرة المياه تمثل مشكلة رئيسة بمناطق وسط سيناء، مشيرا إلى أنه  كان يتم حفر الآبار العميقة على عمق 1200 مترا بتكلفة تتراوح بين 9 و 10 ملايين جنيها لكل بئر بحيث  يزرع علي كل بئر نحو 40 فدانا فقط .

 

٤٠ فدانا فقط،:

 

وأكد اللواء شوشة،  أنه  تحقق الكثير ، من خلال افتتاح السيد الرئيس لمحطة معالجة مياه بحر البقر التي توفر 5.6 مليون مترا مكعبا من المياه تكفى لزراعة 456 ألف فدانا بمناطق الحسنة ونخل  بوسط سيناء.

 

وأضاف اللواء شوشة، أن لدينا مياه ترعة السلام نطاق مركز بئر العبد،  والتى تروى مساحة 275 ألف فدانا أخرى.

 

ولفت إلى أن المشروع الكبير المتمثل في المجمعات التنموية  بكل من الحسنة ونخل بوسط سيناء،  اتاح لكل مواطن من المنتفعي  منزل ومساحة 5 أفدنة زراعية .

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محافظ شمال سيناء: انتهاء المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه لخدمة الأهالي

سيناء فدانا مقننات مائية زراعة

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