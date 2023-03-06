الجزائر تشارك في مؤتمر الطاقة الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية

يشارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، في النسخة الـ 41 من مؤتمر الطاقة " سيرا ويك 2023 "، والذي يجمع قادة صناعة الطاقة في العالم، ويعقد اعتبارا من اليوم الإثنين، ويستمر إلى 10 مارس الجاري بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن عرقاب سيرافقه وفد مهم مكون من القيادات العاملة في مجال النفط والغاز، وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه ومسؤولين في شركات الطاقة الدولية الكبرى، كما سيشارك في العديد من الندوات حول الطاقة بصفة عامة، والطاقة في أفريقيا والتحول نحو الطاقات المستدامة.



وبحسب البيان، يعد مؤتمر "سيرا ويك" أحد أهم الأحداث التي تجمع كل سنة قادة صناعة الطاقة والخبراء والمسؤولين الحكوميين وصانعي القرار، فضلا عن قادة المجمعات التكنولوجية والمالية والصناعية.



كما سيتناول المشاركون أهم المواضيع والتحديات الرئيسية المتعلقة بالطاقة في العقود المقبلة، كما سيقترحون حلولا مناسبة ومبتكرة لضمان تدفق مستدام لإمدادات الطاقة.