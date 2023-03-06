أخبار التكنولوجيا| هل يمكن للهواتف المحمولة إصابة المستخدمين بالسرطان؟.. وأفضل هاتف شبابي من أوبو في السوق المصري

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يعمل تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp على إطلاق ميزة جديدة تمكن المستخدمين من القدرة على على كتم مكالمات الصوت أو الفيديو من أرقام غير معروفة، وذلك في محاولة من واتساب لمنح المستخدمين تجربة أفضل بدون إزعاج وحفاظا على خصوصيتهم.

يعد هاتف iPhone 14 Pro Max من أفضل الهواتف الذكية الموجودة في الأسواق العالمية، حيث يضم الهاتف عددا من الإمكانات والتقنيات الفائقة منها أداء جبار بفضل معالج A16 Bionic مع ذاكرة تخزين داخلية كبيرة وأيضا عمر بطارية محسن، مع كاميرا تصنف على أنها ضمن الأفضل .

يعد هاتف أوبو Oppo A57 4G واحدا من أفضل الهواتف المخصصة للشباب ، التي أطلقتها شركة أوبو الصينية العام الماضي مع عدد من المواصفات المتميزة في الشاشة و الكاميرا وبطارية بسعة كبيرة مع معالج يقدم أداء ذو كفاءة عالية.



تواجه بطاريات هواتف آيفون عدة مشكلات بدءا من نفاد الشحن بسرعة أكبر من هواتف أندرويد أو وجود أعطال في عمر البطارية أو حالات إيقاف تشغيل غير متوقعة ، وعلى الرغم أنه من السهل التحقق من حالة البطارية ضمن إعدادات iOS إلا أن حالة البطارية قد لا يمكنها الصمود لمدة أطول.



كثيرا ما تثار مخاوف بشأن الطاقة الخاصة بالتردد اللاسلكي من الهواتف الذكية بأنها قد تكون ضمن أسباب الإصابة بالسرطان أو مخاطر صحية خطيرة أخرى، ورغم تأكيد الكثير من الدراسات على عدم وجود خطورة حقيقية إلا أن الكثيرين يتساءلون حول مدى ما تمكن أن تفعله الهواتف المحمولة على المدى الطويل.



واجه الملياردير إيلون ماسك اتهامات عديدة تتعلق بتلاعبه بأسواق التكنولوجيا وقلب الأمور لصالحه، كما يرى منافسوه بأن مواقفه “ليست أمينة”، ويتجلى هذا الأمر في أحد قضاياه الأخيرة والتي اتهم فيها بالتلاعب في التغريدات لرفع أسهم شركة تسلا .