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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حجرة سرايا في نهاية الممر

حجرة سرايا.. ماذا يوجد في نهاية الممر المكتشف داخل الهرم؟

الممر المكتشف
الممر المكتشف

أفاد تقرير لقناة “cbc” مع الإعلامية قصواء الخلالي، انه بعد ثمانيه سنوات من الجهد والبحث من علماء مصر أعلن عن ميلاد مشروع بحثي عملاق لاستكشاف الاهرامات “ScanPyramids" والذي تم اطلاع قبل نهايه عام 2015 بهدف الكشف عن الهيكل الداخلي والخارجي للاهرامات حيث تم الاعلان عن أكتشاف ممرا جديداً بهرم خوفو وهو أكتشاف مصرى عالمى.

موقع الممر الجديد داخل الهرم

واكد التقرير، ان الممر الجديد يقع بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو، ويتم تنفيذ المشروع من قبل الفريق البحثي من كليات الهندسة جامعه القاهرة ومعهد ابتكار التراث والمحافظه عليه في باريس بالشراكة مع وزاره الآثار و باستخدام أحدث التقنيات في مجال التقنيات غير الغازيه لاستكشاف الاهرامات والبحث عنها خفايها ليصبح حديث العالم.

حجرة سرايا في نهاية الممر المكتشف داخل الهرم 

وأضاف التقرير، ان علماء الآثار توقعوا ان يؤدي الممر الجمالونى المكتشف حديثا داخل الهرم الأكبر والذي يصل طوله الى 9 امتار وبعرض مترين الى الوصول إلى حجره الدفن الحقيقة للملك خوفو ومنذ الإعلان عن الاكتشاف الجديد داخل الهرم الأكبر اصبح الحديث محط اهتمام وحديثي وسائل الإعلام العالمية والتي اشادت جميعها بهذا الاكتشاف الكبير حتى نشرت مجلات “Nature” ان الأكتشاف يمكن يساهم في زياده المعرفه حول بناء الأهرامات.

 

الهرم الأهرامات مصر ممرا جديدا هرم خوفو حجرة الدفن ملك خوفو ScanPyramids Nature

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