التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه بالخانكة في القليوبية

أمرت نيابة الخانكة بالقليوبية بتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث تصادم بعد توقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة.

وشهد طريق كفر حمزة - الخانكة حادث تصادم سيارة ودراجة أسفر عن مصرع عامل

حيث اصطدمت السيارة بالدراجة ولقى العامل مصرعه وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة في محافظة القليوبية إشارة من المستشفى بوصول جثة عامل إثر حادث تصادم على طريق كفر حمزة.

تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة أسفرت عن مصرع قائد الدراجة وتم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.