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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة الشيوخ تستكمل مناقشة سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية..اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستكمل لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور على مهران، خلال اجتماعاتها اليوم الثلاثاء ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محي حافظ بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية .

ويأتى ذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لاستكمال الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محي حافظ عضو اللجنة.

وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ الصناعات الدوائية المستلزمات الطبية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب الدكتور محي حافظ

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