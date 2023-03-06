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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مخدرات وأسلحة وأجهزة لاسلكي.. إحباط 4 محاولات تهريب في مطار القاهرة| صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، راكب مصري بحوزته كمية من النقد المصري بزيادة كبيرة عن المصرح به، وراكب مصري آخر بحوزته زجاجات بداخلها سائل الترامادول المخدر ومطواتين، وراكب مصري ثالث بحوزته أسلحة بيضاء و راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عصا حديدية وأجهزة لاسلكي.

الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب في صالة السفر تم ضبط راكب مصري بحوزته ١٢١ ألف جنيه مصري لقوانين النقد ومكافحة غسل الأموال والتي تمنح الراكب الحق في حوزة مبلغ خمس آلاف جنيه مصري فقط في صالات السفر والوصول كما وجد مع الراكب ١٣ كارت بنكي لبنوك مختلفة، تم الضبط بواسطة كل من مصطفى بحر و عمرو غزال وعلاء خضر مأموري الجمرك وهاني أبو طالب مدير الحركة المشرف على الصالة.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف أشرف عبد الحميد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣ بتكليف حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٣ زجاجات بداخلها سائل عقار الترامادول المخدر و ٢ مطواة محظور حيازتهما طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بعد عرض تامر قاسم مدير الجمرك علي ادارة الحماية المدنية بالمطار، شارك في الضبط أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك.

والحالة الثالثة كانت بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته ٧ مطواة محظور حيازتها أيضا طبقا لنفس القانون المذكور تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك و محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة وفتحي فوزي مدير الجمرك.

أما الحالة الرابعة والأخيرة كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك حيث استوقف محمد قنديل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ١٥ جهاز إتصال صغير و ٤ أجهزة لاسلكي بمشتملاتهم يلزم لحيازتهم تصريح من الامن العام و عصا حديدية محظور حيازتها طبقا للقانون ٣٩٤ سالف الذكر.

أمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضري ضبط جمركي رقم ٤٩ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الاول ورقم ٤٨ لسنة ٢٠٢٣  ضد الراكب الثالث كما امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني واخيرا امر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الأربعة كل الي النيابة المختصة.

 

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