عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

البرنامج النووي الإيراني والتحرك الإسرائيلي.. سر زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة

أوستن مع العاهل الأردني
أوستن مع العاهل الأردني

يسعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار الأردن في بداية جولة بالشرق الأوسط تشمل ثلاث دول، إلى التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين ولكنه يعتزم توجيه رسائل صريحة لزعماء إسرائيل ومصر.

وزير الدفاع الأمريكي 

وزير الدفاع الأمريكي يسعى لطمأنة الحلفاء 

ومن المتوقع أن يحث أوستن، الذي وصل إلى عمان أمس الأحد، زعماء إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية والعمل على تعزيز العلاقات خلال محادثات مع زعماء مصر في الوقت الذي يتطرق فيه إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

حيث ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صادر عنها الخميس الماضي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، في خضم توترات حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر للصحفيين، إن زيارة أوستن تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الوزير يتطلع إلى مناقشاته مع القادة في المنطقة، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز شراكتنا وتعزيز التعاون.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأمريكية للحد من التصعيد في الضفة الغربية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل شهر رمضان، كما سيناقش أوستن خلال زيارته الاستعدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في المنطقة.

ورأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة الآن تزيد من الضغوط على واشنطن في ما يتعلق بسياستها الخارجية، وتضع الرئيس جو بايدن في موقف  محرج، وذلك بعدما دعمت الإدارة مخرجات اجتماع العقبة الأمني الذي عقد في الأردن.

وذكرت الصحيفة أنه مع وجود أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتصاعد موجة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تخشى إدارة بايدن أن الأحداث المشتعلة الأخيرة قد تفضح العلاقات الدبلوماسية الهشة بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو.

وقالت الصحيفة إنه مع وجود جدال داخلي بسبب الحرب في أوكرانيا، والتهديد الصيني لتايوان، والانهيار المحتمل للاتفاق النووي الإيراني، حاولت وزارة الخارجية الأمريكية تجنب أنظارها من الغيوم المتجمعة فوق إسرائيل وفلسطين، لكنها اكتشفت الآن أنه من المستحيل القيام بذلك.

txt

قبل استيلاء روسيا عليها.. وزير الدفاع الأمريكي يكشف أهمية مدينة باخموت الأوكرانية

txt

الصحف الكويتية اليوم| أوامر ملكية جديدة في السعودية.. وزير الدفاع الأمريكي يسعى لطمأنة الحلفاء بالشرق الأوسط من الأردن.. تحذير تايواني من «دخول مفاجئ» للجيش الصيني

وأضافت الصحيفة أن الإدارة حاولت إنقاذ الموقف عندما دعمت  اجتماع العقبة، وهو الأول من نوعه منذ عقد وضم مسؤولين عسكريين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة والأردن، لكنه كان  فرصة متأخرة  للحد من الأضرار.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من الحديث عن كون اجتماع العقبة قمة أمنية بدلًا من أخرى سياسية، كان الحدث فرصة لجلب قدر ضئيل من السيطرة السياسية إلى الشوارع، حيث اندلعت أعمال الشغب الأخيرة أثناء انعقاد الاجتماع.  

وقالت الصحيفة: "على الولايات المتحدة الآن أن تتخذ القرار فبعد أن أعادت النظر في القضية الفلسطينية من خلال تنظيم قمة الأردن، سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستفعل أكثر من مجرد توجيه دعوة روتينية إلى الحد الأدنى من ضبط النفس من كلا الجانبين".

أوستن مع العاهل الأردني 

3 أهداف رئيسية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بالشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي منطقة الشرق الأوسط تأتي في توقيت في غاية الأهمية.

وأوضح سيد أحمد ـ لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تأتي في وقتا تشهد فيه المنطقة تصعيدا كبيرا على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي ومع تزايد حدة العنف الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ومن قبل قوات الاحتلال وارتفاع منسوب التوتر في القرى الفلسطينية خاصة في نابلس وبلدة حوارة التي دعا مسؤول إسرائيلي متطرف سموتريش إلي محوها على الخريطة.

وتابع: وبالتالي يريد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي تقليل وتبريد السخونة في هذا التصعيد وينهي الانفلات وتفاقم الأمور والخروج من السيطرة من خلال كبح جماح اندفاع الحكومة المتطرفة التي يقودها نتنياهو وكبح جماح الوزراء المتطرفين مثل بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير لمنع تفاقم الأمور واشتعال الموقف وهذا قد يهدد أيضا في المصالح الأمريكية.

ولفت: وبالتوازي يسعى بايدن لبحث ملف إيران النووي في إسرائيل خاصة مع تجاوز إيران للخطوط الحمراء حيث عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زارت يورانيوم بنسبة تقارب 90%، وبالتالي تمثل الزيارة تطورا مهما في معدلات الملف النووي الإيراني ولذلك يسعى بايدن من خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي منطقة الشرق الأوسط لتنسيق السياسات والمواقف الأمنية الإسرائيلية الأمريكية لمواجهة التهديدات النووية الإيرانية.

وأكد أن هناك ربطا بين الملفات بين الملف الفلسطيني والملف إيران حيث يسعى أوستن الي تبريد السخونة على مستوى الفلسطيني وتنفيذ مخرجات مؤتمر العقبة الذي يقدي بـ وقف الاستيطان وتحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لذلك للتقرب للملف النووي الإيراني.

وأشار إلي أن اشتغال الموقف الفلسطيني قد يعيق أمريكا وإسرائيل على التقرب والمواجهة الإيرانية، لذلك الزيارة تأتي في توقيت هام لتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية مع مصر والأردن وإسرائيل، وتأكيد بإن أمريكا منخرطة بمنطقة الشرق الأوسط.

واختتم: الزيرة تأتي في سياق الانخراط الأمريكي للشرق الأوسط، وتعكس الزيارة الاهتمام الأمريكي للمنطقة خاصة بعد القمة الامريكية العربية في جدة في يونيو العام الماضي للتأكيد ارتباط أمريكا بالحلفاء وإثبات وجودها، وأيضا الحرب الروسية والأوكرانية تأتي في سياق الزيارة لتنسيق المواقف مع الدول.

دكتور أحمد سيد أحمد 

تقدير لجهود السيسي لنجاح اجتماع العقبة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن بين كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة.

txt

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الأردن في جولته التي تشمل مصر

txt

بعد تصريح ستولتنبرج| وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا استخدمت كثيرًا من الذخيرة

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: ”إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة، مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

الشرق الاوسط إسرائيل وزير الدفاع الامريكي اهداف زيارة وزير الدفاع الامريكي للشرق الاوسط بايدن السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

رقم صادم.. تحذير عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن الهزات الارتدادية

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الصحف الكويتية اليوم| أوامر ملكية جديدة في السعودية.. وزير الدفاع الأمريكي يسعى لطمأنة الحلفاء بالشرق الأوسط من الأردن.. تحذير تايواني من «دخول مفاجئ» للجيش الصيني

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى الأردن في جولته التي تشمل مصر

بعد تصريح ستولتنبرج| وزير الدفاع الأمريكي: أوكرانيا استخدمت كثيرًا من الذخيرة

الحلف لن يتفكك.. وزير الدفاع الأمريكي يوجه رسالة هامة لروسيا عبر الناتو

ترشيحاتنا

لمساعدتها بمواجهة جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تعلق شكواها ضد اليابان بمنظمة التجارة

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

أكشن وإثارة.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل ضرب نار لياسمين عبد العزيز والعوضي

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن تفجير نورد ستريم

«الصحة» تطلق 134 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال شهر مارس الجاري

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرد على موقف من نتنياهو مهاجمة إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد| شاهد

مكشوف وجريء.. إليسا تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

السبب صادم.. شاهد لحظات اشتعال نيران فجأة في طائرة بأمريكا

تحذير هام.. الزغطة في هذه الحالة دليل على مرض خطير

فيديو

هذا دليلي .. الباحث الهولندي يتنبأ بحدوث زلزال مدمر قادم

6 شباب ناموا مصحيوش.. ماذا حدث داخل عقار بهرم سيتي في 6 أكتوبر؟

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ