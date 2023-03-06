البرنامج النووي الإيراني والتحرك الإسرائيلي.. سر زيارة وزير الدفاع الأمريكي للمنطقة

يسعى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي زار الأردن في بداية جولة بالشرق الأوسط تشمل ثلاث دول، إلى التأكيد للحلفاء الرئيسيين على الالتزام الأمريكي بالمنطقة على الرغم من تركيز واشنطن في الآونة الأخيرة على روسيا والصين ولكنه يعتزم توجيه رسائل صريحة لزعماء إسرائيل ومصر.

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي يسعى لطمأنة الحلفاء

ومن المتوقع أن يحث أوستن، الذي وصل إلى عمان أمس الأحد، زعماء إسرائيل على الحد من التوترات في الضفة الغربية والعمل على تعزيز العلاقات خلال محادثات مع زعماء مصر في الوقت الذي يتطرق فيه إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان.

حيث ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صادر عنها الخميس الماضي، أن وزير الدفاع لويد أوستن، سيتوجه إلى الشرق الأوسط، في خضم توترات حادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البنتاجون، الجنرال بات رايدر للصحفيين، إن زيارة أوستن تشمل إسرائيل ومصر والأردن خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الوزير يتطلع إلى مناقشاته مع القادة في المنطقة، والتي تهدف إلى دعم وتعزيز شراكتنا وتعزيز التعاون.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود الأمريكية للحد من التصعيد في الضفة الغربية بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل شهر رمضان، كما سيناقش أوستن خلال زيارته الاستعدادات التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في المنطقة.

ورأت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة الآن تزيد من الضغوط على واشنطن في ما يتعلق بسياستها الخارجية، وتضع الرئيس جو بايدن في موقف محرج، وذلك بعدما دعمت الإدارة مخرجات اجتماع العقبة الأمني الذي عقد في الأردن.

وذكرت الصحيفة أنه مع وجود أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتصاعد موجة العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تخشى إدارة بايدن أن الأحداث المشتعلة الأخيرة قد تفضح العلاقات الدبلوماسية الهشة بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو.

وقالت الصحيفة إنه مع وجود جدال داخلي بسبب الحرب في أوكرانيا، والتهديد الصيني لتايوان، والانهيار المحتمل للاتفاق النووي الإيراني، حاولت وزارة الخارجية الأمريكية تجنب أنظارها من الغيوم المتجمعة فوق إسرائيل وفلسطين، لكنها اكتشفت الآن أنه من المستحيل القيام بذلك.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة حاولت إنقاذ الموقف عندما دعمت اجتماع العقبة، وهو الأول من نوعه منذ عقد وضم مسؤولين عسكريين من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والولايات المتحدة والأردن، لكنه كان فرصة متأخرة للحد من الأضرار.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من الحديث عن كون اجتماع العقبة قمة أمنية بدلًا من أخرى سياسية، كان الحدث فرصة لجلب قدر ضئيل من السيطرة السياسية إلى الشوارع، حيث اندلعت أعمال الشغب الأخيرة أثناء انعقاد الاجتماع.

وقالت الصحيفة: "على الولايات المتحدة الآن أن تتخذ القرار فبعد أن أعادت النظر في القضية الفلسطينية من خلال تنظيم قمة الأردن، سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستفعل أكثر من مجرد توجيه دعوة روتينية إلى الحد الأدنى من ضبط النفس من كلا الجانبين".

أوستن مع العاهل الأردني

3 أهداف رئيسية لزيارة وزير الدفاع الأمريكي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بالشئون الدولية والأمريكية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي منطقة الشرق الأوسط تأتي في توقيت في غاية الأهمية.

وأوضح سيد أحمد ـ لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تأتي في وقتا تشهد فيه المنطقة تصعيدا كبيرا على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي ومع تزايد حدة العنف الإسرائيلية والاعتداءات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ومن قبل قوات الاحتلال وارتفاع منسوب التوتر في القرى الفلسطينية خاصة في نابلس وبلدة حوارة التي دعا مسؤول إسرائيلي متطرف سموتريش إلي محوها على الخريطة.

وتابع: وبالتالي يريد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي تقليل وتبريد السخونة في هذا التصعيد وينهي الانفلات وتفاقم الأمور والخروج من السيطرة من خلال كبح جماح اندفاع الحكومة المتطرفة التي يقودها نتنياهو وكبح جماح الوزراء المتطرفين مثل بتسلإيل سموتريش وإيتمار بن غفير لمنع تفاقم الأمور واشتعال الموقف وهذا قد يهدد أيضا في المصالح الأمريكية.

ولفت: وبالتوازي يسعى بايدن لبحث ملف إيران النووي في إسرائيل خاصة مع تجاوز إيران للخطوط الحمراء حيث عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زارت يورانيوم بنسبة تقارب 90%، وبالتالي تمثل الزيارة تطورا مهما في معدلات الملف النووي الإيراني ولذلك يسعى بايدن من خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الي منطقة الشرق الأوسط لتنسيق السياسات والمواقف الأمنية الإسرائيلية الأمريكية لمواجهة التهديدات النووية الإيرانية.

وأكد أن هناك ربطا بين الملفات بين الملف الفلسطيني والملف إيران حيث يسعى أوستن الي تبريد السخونة على مستوى الفلسطيني وتنفيذ مخرجات مؤتمر العقبة الذي يقدي بـ وقف الاستيطان وتحقيق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين لذلك للتقرب للملف النووي الإيراني.

وأشار إلي أن اشتغال الموقف الفلسطيني قد يعيق أمريكا وإسرائيل على التقرب والمواجهة الإيرانية، لذلك الزيارة تأتي في توقيت هام لتعزيز الشراكة الأمنية والدفاعية مع مصر والأردن وإسرائيل، وتأكيد بإن أمريكا منخرطة بمنطقة الشرق الأوسط.

واختتم: الزيرة تأتي في سياق الانخراط الأمريكي للشرق الأوسط، وتعكس الزيارة الاهتمام الأمريكي للمنطقة خاصة بعد القمة الامريكية العربية في جدة في يونيو العام الماضي للتأكيد ارتباط أمريكا بالحلفاء وإثبات وجودها، وأيضا الحرب الروسية والأوكرانية تأتي في سياق الزيارة لتنسيق المواقف مع الدول.

دكتور أحمد سيد أحمد

تقدير لجهود السيسي لنجاح اجتماع العقبة

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن بين كبار المسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: ”إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة، مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.