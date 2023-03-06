طوارئ جامعة القاهرة لاستقبال شهر رمضان 2023 .. شكل نظام الدراسة وزمن المحاضرات وحجم المناهج

عميد كلية الآداب جامعة القاهرة:

تقليل زمن المحاضرة لمدة 20 دقيقة خلال شهر رمضان

عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة:

محاضرات أون لاين خلال شهر الصوم.

عميد كلية الآثار جامعة القاهرة:

انتهاء اليوم الدراسي في رمضان قبل مواعيد الإفطار بوقت كافٍ

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023، وبات موعد بداية انطلاق شهر الصوم معدودة وعلي الأبواب حيث يبدأ المسلمون حول العالم الآن، في العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم الذي يكون ممتلئ بالعديد من الطقوس التي يحبها المصريون.

تستعد عدد من كليات جامعة القاهرة لشهر رمضان المبارك، إذ يتخذ عمداء الكليات عددا من الاستعدادات للتخفيف على منتسبي كليات جامعة القاهرة خلال شهر رمضان، ولكن مع التأكيد علي انتظام الدراسة طوال الشهر.

حسمت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حقيقة تعديل الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023 خلال شهر رمضان 2023 والمقرر أن يبدأ 23 مارس الجاري وفقاً للحسابات الفلكية.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على استمرار الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني دون تغيير ، بينما تجرى امتحانات الميدتيرم كما هو مقرر من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال شهري أبريل ومايو دون تأجيل، وأن الدراسة ستنتظم خلال شهر رمضان 2023 وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس، وأنه لا يوجد تأجيل أو تعطيل لها.

وأضاف المصدر ، أن الجامعات تقعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ولن يحدث بها أي تغيير، وتسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي 2023-2022 بالجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطة سير عملية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم داخل الكلية، حيث بات يفصلنا عن الشهر الكريم أيام معدودة، ولذلك تسعي الكلية إلي التخفيف علي أبناءها الطلاب.

وصرحت الدكتورة عبد السلام في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ، أن كلية الآداب جامعة القاهرة قد قررت أن تخفف علي الطلاب وتقلل من زمن المحاضرات حتي تتوافق المواعيد مع مواعيد الصيام والإفطار لإنهاء اليوم الدراسى بوقت كاف قبل موعد الإفطار، وحتي يتمكن الطلاب من التوجه لمنازلهم قبل آذن المغرب.

وأضافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أنه قد تقرر أن يتم تقليل وقت وزمن المحاضرة لمدة 20 دقيقة تقريبآ خلال شهر رمضان، وأن الكلية قامت بذلك وفقا لظروف شهر رمضان الكريم، ولذلك تم ذلك التعديل علي المواعيد.

وأكدت الدكتورة عبير عبد السلام، إلي أن الدراسة سوف تبقي كما هي مع مرعاة تقليل زمن المحاضرة مع الحفاظ علي نفس طريقة الدراسة من حيث تكون محاضرات حضورية بلقاء مباشر، واما عن طلاب الساعات المعتمدة فسوف يستمر علي سير الدراسة خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة حيث يكون 25% أوفلاين offline، و 75% أونلاين Online مع تطبيق قرار تقليل وقت وزمن المحاضرات.

وفي إطار متصل ذكرت الدكتورة حنان جنيد، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، إنه سيتم تخفيض الوقت المحدد للمحاضرة خلال شهر رمضان 2023.

وقالت الدكتورة حنان جنيد خلال تصريح لـ صدى البلد ، يتم تخفيض الوقت المحدد للمحاضرة بحيث ان المحاضرة الساعتين تصبح ساعة واحدة فقط والمحاضرة ٣ ساعات فى اللائحة القديمة تصبح ساعة ونصف تمشيا مع ظروف الشهر الكريم ويمكن للاساتذة اجراء المحاضرات اون لاين فى الشهر الكريم.

والفت الدكتورة “ جنيد ” إلي أنه سيتم إعداد جدول خاص بالدراسة خلال شهر رمضان وسيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع ليكون متاحا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، أن الكلية تعزم علي تقليل زمن المحاضرات للطلاب خلال شهر رمضان، بحيث ينتهي اليوم الدراسي بوقت كاف قبل موعد الإفطار ويمكن ويعطي للطلاب متسع من الوقت حتي يذهبوا إلي منازلهم والأفطار مع ذويهم، واننا نسعى لتخفيف العبء على جميع الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم .

واوضح رجب خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مجلس الكلية سوف يعقد اليوم او غدآ وسوف يتم الإعلان عن مواعيد وخطة سير الدراسة خلال شهر رمضان، ولكن هناك اتفاق مبدأ علي أن يتم ضغط المحاضرات، بحيث تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحآ بدلآ من الساعة الثامنة كما يحدث الآن، مع تقليس ساعات المحاضرات بحيث تكون نهاية اليوم الدراسي لطلاب البكالوريوس في تمام الساعة 2 ظهرآ بحد أقصي.

وأشار عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، إلي أن هذه الإجراءات تأتي مراعاة لظروف الطلاب خلال شهر رمضان، وأن الكلية سوف تعلن خلال الإيام المقبلة عن المواعيد الجديدة خلال شهر رمضان بعد أخذ الموافقات والاعتمادات، منوهاً أن التغيير سيكون في المدة الزمنية لافتاً إلي أن الدراسة فى شهر رمضان ستكون طبيعية ولكن مع تخفيف عدد ساعات المحاضرات دون الخلل بالعملية التعليمة .

وطبقآ الحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان 2023 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي فى يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الثلاثاء فى مدينة القاهرة وكذلك فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

وعلي جانب آخر ويتسأل عدد كبير من المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023، ولذلك لمحاولة إستغلال الشهر الكريم الفضيل حيث شهر رمضان فرصة يجب اغتنامها للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

1- إجازة الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

2- إجازة الاثنين 18 أبريل إجازة شم النسيم.

3- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

إجازات أسبوعية خلال شهر رمضان 2023

ويشمل شهر رمضان 2023 عدة أيام ضمن إجازات الأسبوع وهي الجمعة والسبت من كل أسبوع وتشمل يوما والتي نرصدها فيما يلي :

1- الجمعة 24 مارس

2- السبت 25 مارس

3- الجمعة 31 مارس

4- السبت 1 أبريل

5- الجمعة 7 أبريل

6- السبت 8 أبريل

7- الجمعة 14 أبريل

8- السبت 15 أبريل