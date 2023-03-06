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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان.. وبريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع بداية هذا الشهر يمارس الكثير من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة ، والتي تضر بصحتهم وتعرضهم للعديد من المشاكل التي تؤثر عليهم بالسلب

تحذير.. طهي المكرونة بهذه الطريقة يسبب كوارث صحية

 يحذر العلماء من أن إضافة الملح  إلي المكرونة في الوقت غير الصحيح يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة، حيث تنتج المطهرات الموجودة في ماء الصنبور منتجات ثانوية ضارة عند دمجها مع الملح

بريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان | تفاصيل

عندما انتهى ديفيد داي البريطاني من الذهاب إلى المرحاض لاحظ علامة مقلقة تشير إلي الإصابة  بـ سرطان المثانة

 

المحاشى المكرونة سرطان المثانة سرطان المثانة

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