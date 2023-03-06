نشرة المرأة والصحة.. بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان.. وبريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، ومع بداية هذا الشهر يمارس الكثير من الأشخاص بعض العادات الغذائية الخاطئة ، والتي تضر بصحتهم وتعرضهم للعديد من المشاكل التي تؤثر عليهم بالسلب

يحذر العلماء من أن إضافة الملح إلي المكرونة في الوقت غير الصحيح يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة، حيث تنتج المطهرات الموجودة في ماء الصنبور منتجات ثانوية ضارة عند دمجها مع الملح

عندما انتهى ديفيد داي البريطاني من الذهاب إلى المرحاض لاحظ علامة مقلقة تشير إلي الإصابة بـ سرطان المثانة