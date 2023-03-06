إجلاء قسري للسكان | قوات الاحتلال تواصل هدم المنازل في القدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، ووقف البناء في القدس والضفة الغربية.

جاء ذلك في حملات الاحتلال التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته، وهدمت جرافات بلدية الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة منازل في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن ما يسمى سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية ستقوم بتنفيذ قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية وذلك من أجل إخلاء عائلات فلسطينية من القدس، وسلوان وحي الشيخ جراح، علما أن الحديث يدور عن عدد قياسي من عمليات الإخلاء في شهر واحد، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان.