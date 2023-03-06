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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هاني هلال: استخدمنا أشعة آمنة خلال الكشف على ممر الهرم الأكبر

الدكتور هاني هلال
الدكتور هاني هلال

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر؛ إن البعض يقول إن الأشعة التي استخدمت في المشروع ضارة على الأحجار في الهرم وإنها مؤامرة وما شابه؛ لهدم الهرم الأكبر، لكننا نؤكد أن الأشعة طبيعية، ونحن لا نولدها، وإنما هي طبيعية، وتخترق أجسامنا جميعا.
 

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وأضاف هلال لصدى البلد أن لو هذه الأشعة ضارة؛ لكانت ضرت الإنسان أولا قبل الحجر، وهي صعبة القياس لأنها قادمة من الفضاء، وأي رأي يتعلق بالعلم لا بد من أن نتحرى الدقة عند نشره، كما أننا لم نُسأل لماذا تم اختيار ال 5 تقنيات، ولكن نؤكد أنها تكمل بعضها البعض، وكل منها ضروري، وله أهمية كبيرة.

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